Maíra Cardi aparece em live de Leo Picon e ameaça processar equipe de Jade

Maíra Cardi apareceu em live de Leo Picon e ameaçou equipe de Jade de processo Foto: Instagram/@jadepicon e @mairacardi

Maíra Cardi, coach de emagrecimento e mulher de Arthur Aguiar, participante do BBB 22, surpreendeu ao aparecer em uma live de Leo Picon, irmão da participante Jade Picon, na madrugada de quarta-feira, 9.

O motivo, segundo ela, seria um post compartilhado pelos administradores no Instagram de Jade que acusava Arthur de praticar ‘gaslighting’.

A coah afirmou que a postagem atribuía uma "doença psíquica ao marido" e que "isso seria um crime". Porém, ‘gaslighting’ apenas nomeia uma forma de abuso emocional em que o praticante usa da manipulação para controlar as ações de alguém.

Apesar de Maíra apontar que o termo se refere a uma "doença psíquica", não há nenhuma definição sobre no DMS-V, manual internacional de doenças mentais, ou no CID 10, classificação que serve como base para profissionais de saúde mental no Brasil.

Leo respondeu que não era ligado à equipe de redes sociais de Jade, mas que iria entrar em contato. Um tempo depois, o post foi removido do Instagram da participante.

A coach chegou a comentar sobre o assunto logo em seguida e afirmou que, como o post foi removido, desistiu do processo. “A minha preocupação foi com a Jade. Ela não sabe o que está acontecendo aqui fora e não é justo ela sair de lá e a vida dela estar bagunçada. Ninguém vai ser processado, porque o irmão dela resolveu e retirou”, disse nos stories do Instagram.

Maíra ainda elogiou o bom humor de Leo Picon ao lidar com a situação e disse que os dois vão sair para almoçar ou para jantar juntos. Leo brincou sobre o convite, também nos stories: “Eu falei ‘como assim, vamos almoçar?’. Meio a Naiara votando no PA (Paulo André): ‘eu vou te processar, mas vamos almoçar amanhã’”.

Ele ainda pontuou que não estava fazendo a live com Maíra, mas que a coach pediu para conversar com ele e, assim, entrou na transmissão. No Twitter, ele brincou com o ocorrido e compartilhou uma captura de tela com a legenda “momentos antes da m**** acontecer”.