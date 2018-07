Maior youtuber do Brasil critica Globo pela cobertura jornalística

Youtuber tem mais de 16,8 milhões de inscritos em seu canal. Foto: Divulgação/YouTube

O humorista piauense Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, teceu críticas à cobertura jornalística da Globo sobre a onda de violência na grande Vitória e em outras cidades do Espírito Santo, após a falta de policiamento nas ruas.

Nesta segunda-feira, o jovem de 21 anos postou um tweet no qual "puxou a orelha" da Globo.

Tweet de Whindersson Nunes. Foto: Reprodução/Twitter

O youtuber já apareceu em programas da Globo, como Altas Horas e Caldeirão do Huck. Com apenas 21 anos, o jovem já tem mais público do que o Porta dos Fundos em números de audiência. São 8,2 milhões de seguidores no Instagram, 3,43 milhões no Twitter e quase 19 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.