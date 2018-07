‘Maior exemplo que eu poderia ter na vida’, diz Mari Palma sobre o pai

Apresentadora é conhecida pela sua relação íntima com o pai Foto: Reprodução de cena do programa 'Encontro' de 30/05/2017/ Globo

Mari Palma deu nova demonstração de amor pelo pai. Na manhã desta quarta-feira, 9, a apresentadora do G1 em 1 Minuto publicou foto em homenagem ao aniversário dele e a postagem já recebeu mais de 32 mil curtidas.

Luiz teve uma doença degenerativa que o deixou completamente cego aos 50 anos de idade. “Meu pai que mesmo sem ver, vê mais do que muita gente. Vê com o coração dele, que é o maior do mundo”, disse Mari.

Ela já foi com o pai ao programa Encontro, de Fátima Bernardes, e não poupou elogios e agradecimentos a ele. Dessa vez, não foi diferente: “Eu tenho o maior amor do mundo e o maior exemplo que eu poderia ter na vida”.

“O cara que me ensinou que a gente não precisa de muito pra ser feliz - uma casa cheia de amor com a família, como a nossa, é tudo o que a gente precisa”, completou.

Confira a publicação:

A homenagem comoveu muitos dos seguidores de Mari Palma. Uma internauta se mostrou emocionada ao comentar: “Tem como não chorar?”. Já outra disse que a relação dos dois é inspiração para ela: “Como eu admiro vocês! Parabéns para o paizão”.