Maiara fala em data de casamento com Fernando Zor: 'Falamos sobre dezembro'

Fernando Zor e Maiara, da dupla com Maraisa, devem se casar ainda este ano. Foto: Instagram/@fernando

Após reatarem o noivado no mês de abril, a cantora Maiara e o cantor Fernando Zor estão cada vez mais próximos de subirem ao altar. Já abençoados pelo padre Luiz Henrique, com quem se encontraram no início de maio, o casal agora tenta encontrar uma data para o casamento.

Em entrevista à coluna Leo Dias, no domingo, 29, Maiara revelou: "A gente está prevendo essa data, ainda não tem, estou tentando me organizar com ele. Na verdade nós estamos. Todo dia ele pergunta pra mim: 'E a data?'. Falamos sobre dezembro".

A cantora já havia comentado em outra entrevista concedida ao colunista Leo Dias que, após reatarem, ela preferiu manter o relacionamento mais resguardado e Fernando apoiou a decisão.

"Quando você perde algo, você entende que todo o restante é resolvível. Foi uma tendência minha para eu entender os meus movimentos. Não foi sobre ele, isso foi geral (…) Ele foi super parceiro", disse na época.