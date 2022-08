Maiara & Maraisa se apresentam com mãe de Marília Mendonça em show em Barretos

Maiara & Maraisa formavam o projeto Patroas com Marília Mendonça. Foto: Instagram/@maiara

A dupla Maiara & Maraisa foi uma das atrações da Festa do Peão de Barretos (SP) na madrugada desta sexta-feira, 26. Na ocasião, elas não puderam deixar de homenagear a amiga Marília Mendonça, com quem formavam o projeto Patroas.

Em determinado momento, a dupla recebeu no palco dona Ruth, mãe de Marília. Logo, a emoção tomou conta entre elas e o público, com trocas de homenagens e carinho. Além disso, a matriarca representou a filha ao cantar Fã Clube com a dupla.

Ela presenteou a dupla com buquês de flores e destacou: “Eu queria agradecer como eu fui recebida aqui, com tanto carinho. Eu vim homenageá-las hoje e parabenizar porque elas estão levando esse legado comigo”.

“Ruth, eu te agradeço por você levar essa inspiração, a Marília se inspirou em você. A Ruth é uma referência de mulher, tenho muito orgulho, aprendo demais com ela e você é minha segunda mãe”, declarou Maiara.

Vídeos do momento estão repercutindo nas redes sociais, emocionando fãs; veja:

sem palavras mesmo, as três são umas das mulheres mais fortes e incríveis que existe. eu amo tanto elas, tanto. pic.twitter.com/dORzrRdg8E — cami (@patroasdelirio) August 26, 2022