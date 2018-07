Maiara & Maraísa falam sobre relação com Cristiano Araújo e revelam quanto ganham por show

Maiara e Maraísa faturam R$ 300 mil por show Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Maiara & Maraísa foram as convidadas do Conversa com Bial da última quinta-feira, 18. No programa, elas falaram sobre a relação com Cristiano Araújo e o choque que tiveram quando o cantor morreu, em 2015. A dupla e ele eram do mesmo escritório.

"Quando a gente recebeu nosso primeiro contrato foi no escritório dele. No dia da morte dele, eu o encontrei com o filho num parquinho, reclamei do contrato. E ele não, naquela calma dele, pediu para eu mandar o advogado, conversar", relembra Maraísa.

Maiara complementou e disse que, quando a tragédia aconteceu, não sabia onde as duas iam parar.

As duas também falaram sobre o cachê de cada show: R$ 300 mil. Elas explicam que dividem o valor entre elas, escritório, sócios e funcionários. "Hoje, geramos uns 200 empregos, mais ou menos", disseram a Bial.

A dupla ainda comentou sobre como é fazer tanto sucesso em um mundo tão masculino como o sertanejo. "No meio em que a gente está, o sertanejo, que é masculino, a gente precisou ter malícia nas coisas", comentou Maiara.