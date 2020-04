Maiara e Maraisa cozinham para famílias de baixa renda e moradores de rua em Goiânia

Fernando Zor, Maiara e Maraisa em ação voluntária no estádio Serra Dourada Foto: Instagram / @eaicica

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, Maiara e Maraisa ajudaram na terça-feira, 31, a fazer mais de duas mil marmitas no estádio do Serra Dourada, em Goiânia. A comida foi entregue a profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, moradores de rua e às famílias pobres que tiveram a renda comprometida pela falta de trabalho durante a pandemia.

Maraisa comentou a iniciativa pelo Instagram com uma foto em que aparece cozinhando e vestindo máscara cirúrgica. "Estamos empenhados nesse movimento e fizemos questão de ajudar nessa 'guerra'. É uma forma de nos envolvermos com doações e voluntariado. Estamos todos no mesmo barco contra esse inimigo invisível. A hora é de nos unirmos em prol do nosso próximo e fazermos o que estiver ao nosso alcance", escreveu na rede social.

A cantora pediu a colaboração de todos com cestas básicas e iniciativas voluntárias. "Você que quer ajudar e ainda não sabe como, aqui temos um ponto de apoio e recebimento de doações", afirmou. A iniciativa contou com a ajuda de paróquias e do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Maiara também falou sobre o trabalho voluntário e fez um chamado para outros agentes da sociedade. "Convoco todos meus amigos, artistas e empresários para entrarem juntos com a gente nessa. Coloco meu Instagram à disposição de grandes marcas que se interessarem em ajudar”, disse. Fernando Zor, por sua vez, pediu nas redes sociais para a população deixar alimentos não perecíveis no estádio Serra Dourada.

Veja fotos e vídeos do trabalho:

