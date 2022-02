Maiara & Maraísa cancelam a turnê ‘Festival das Patroas’

Marília Mendonça e Maiara e Maraísa Foto: Instagram/ @maiaraemaraisa

A dupla Maiara & Maraísa cancelou oficialmente o ‘Festival das Patroas’, projeto que foi anunciado ao lado de Marília Mendonça em outubro de 2021. Com a morte prematura da amiga no último mês de novembro, a assessoria das cantoras emitiu um comunicado de cancelamento da turnê.

“Ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça. Maiara & Maraísa por sua vez, ainda nutrem o desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a amiga”, diz a nota.

Com início previsto para o próximo mês de março, em Belo Horizonte (MG), também haviam shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A produtora Live Nation Brasil e a Workshow garantiram que o valor do reembolso será feito para todos que já estavam com o ingresso comprado, por meio do site oficial da Eventim Brasil.

"Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 2022; em São Paulo, dia 9 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos."