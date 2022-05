Maiara e Fernando postam foto com padre e geram expectativas sobre casamento

Maiara e Fernando posam para foto com o padre Luiz Henrique. Foto: Instagram / @padreluizhenrique

Após reatarem o noivado no palco, no dia 17 de abril, Maiara e Fernando posaram para uma foto com o padre Luiz Henrique na última quinta, 5 de maio.

A publicação do padre, que é amigo do casal, logo gerou expectativas nos fãs.

“Bom demais estar com vocês meus amigos Maiara e Fernando. Alguém adivinha qual foi o assunto desse encontro?”, escreveu na legenda.

O casal é famoso pelas idas e vindas no relacionamento, mas depois de Fernando cantar a música Madrid no domingo, 17 de abril, num show da dupla feminina e o anúncio do noivado logo em seguida, no dia 30 do mesmo mês, o casamento tem se tornado uma realidade para os fãs.

“ UMA LEMBRA DIÁRIA DA DECISÃO DE VIVER UMA VIDA TODA A DOIS” Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida!! ‍♀️❤️ pic.twitter.com/rGzRkFSNIH — Fernando Zor (@Fernando__Zor) April 30, 2022