Mãe do sambista Arlindo Cruz morre aos 90 anos

Aracy ao lado do neto Ridan, de oito meses, e do filho Arlindo Cruz. Foto: Instagram / arlindinhooficial

Aracy Marques da Cruz, mãe do sambista Arlindo Cruz, morreu nesta segunda-feira, 30, aos 90 anos de idade, no Rio de Janeiro. A idosa sofria com um câncer e diabete.

O neto, Arlindinho Cruz, lamentou a notícia nas redes sociais com uma foto do pai, a avó e do pequeno Ridan, de oito meses, filho da irmã Flora Cruz. "Que Oxalá receba minha rainha. Chegou o dia da senhora descansar. Chegou o dia de reencontrar o meu avô Arlindão. Vó Aracy Marques da Cruz descanse em paz", escreveu na legenda.

Diversos artistas lamentaram o ocorrido. Belo, padrinho de Arlindinho, comentou a publicação com uma mensagem de apoio: "Que Deus conforte o coração da família. Força meu afilhado guerreiro". Compadre Washington, Yudi Tamashiro e os membros da banda Demônios da Garoa também deixaram suas condolências.

Ainda no dia da morte de Aracy, Arlindinho publicou um vídeo do pai Arlindo Cruz com a idosa no programa Esquenta (2011-2017), de Regina Casé, cantando O Show Tem Que Continuar, do grupo Fundo de Quintal. "Desde pequeno eu aprendi que a vida é um grande show e todo show tem que continuar. Ninguém sabia contar histórias como você e ninguém tinha paciência para ver Rei Leão comigo infinitas vezes. Te amo e o show vai continuar", afirmou. Assista: