Mãe de Selena Gomez fala que Francia Raisa é como uma filha para ela

Mandy Teefey, mãe de Selena Gomez e produtora da série '13 Reasons Why'. Foto: Instagram/kicked2thecurbproductions

A mãe de Selena Gomez, Mandy Teefey, de 41 anos, postou uma mensagem emocionante sobre a filha e Francia Raisa, que doou um rim para a cantora.

"Essa imagem é uma das que mais me tiram o fôlego que viverão comigo para sempre. Por todos aqueles momentos de não saber se íamos subir ou descer, eu sempre posso voltar para essa foto e saber que sempre podemos fazer isso voltar", escreveu na legenda da foto que a filha está no hospital de mãos dadas com a amiga.

Mandy diz que a filha ganhou um rim, mas ela mesma ganhou outra filha. "Agradeço a todos que estavam lá para Sel, Francia e nossas famílias. Sobrevivemos de todo o amor, orações e Deus", disse.

A mãe de Francia, Virginia Almendarez, também considera Selena como uma filha. "Elas são amigas há muito tempo, são como irmãs. Eu a amo muito, ela me ama muito e diz que eu sou a mãe dela. Estou muito orgulhosa das duas", disse Virginia sobre Selena ao programa de TV Al Rojo Vivo.

Me and Selena Uma publicação compartilhada por Virginia Almendarez (@pelusa_3) em Jul 27, 2017 às 11:03 PDT

Francia só contou para a mãe que tinha decidido pelo transplante duas semanas antes da cirurgia. "A única coisa que me restou foi apoiá-la", disse a mãe da jovem.

Ela também comentou os rumores de que a atitude da filha teria envolvido algum dinheiro. "Francia fez isso por amizade, por amor a Selena, e porque elas se importam muito uma com a outra. Ela não recebeu nenhum benefício disso, apenas o benefício de Selena ter uma vida melhor", afirmou.