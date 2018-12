Mãe de Sabrina Sato prepara festa para receber neta Zoe

Kika, mãe da apresentadora Sabrina Sato, e os tios e priminhos de Zoe. Foto: Instagram/@kikasatorahal

Quatro dias após o nascimento de Zoe, Sabrina Sato recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 3. Com a filha em seus braços e o marido, o ator Duda Nagle, ao lado, a apresentadora da Record TV compartilhou o momento com os seguidores no Instagram.

“A partir de agora, só nós três. Será que vamos dar conta?”, escreveu Sabrina na legenda da foto. Duda Nagle pretende ter mais filhos: “Só acabar a quarentena”, brincou, na saída da maternidade Pro Matre São Paulo.

Kika Sato, mãe da apresentadora, preparou uma verdadeira festa para a chegada da neta em casa. Com direito a um banquete e doces diversos, ela não resistiu e publicou a decoração nas redes sociais. “Surpresa para recepcionar a Zoe”, afirmou Kika.

Kika Sato também fez questão de registrar o momento em que os tios e os primos conheceram Zoe. “Felipinho e Manu conhecendo a priminha Zoe!”, comemorou, na legenda da foto.