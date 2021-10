Mãe de Paulo Gustavo agradece a escola de samba São Clemente por homenagear o ator

Dea Lúcia com o filho Paulo Gustavo Foto: RUBENS CERQUEIRA

Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, participou do anúncio do samba-enredo da São Clemente, para o Carnaval do Rio 2022. A escola carioca está homenageando ao ator, que morreu em maio, aos 42 anos, vítima de covid-19.

No vídeo do anúncio, dona Déa agradeceu o carinho da agremiação. “Em primeiro lugar, eu quero agradecer a São Clemente por toda essa homenagem que eles estão fazendo ao meu filho”, começou emocionada.

“E de onde ele estiver, ele está feliz. Estaremos todos na avenida da Sapucaí, com Paulo Gustavo presente na São Clemente”, declarou a mãe do ator.

O samba Minha Vida é Uma Peça é de autoria de Claudio Filé, Arlindinho & Cia. A letra traz as obras de sucesso do humorista e também cita o viúvo, Thales Bretas, e os dois filhos do casal, Romeu e Gael.

Marcelo Adnet também estava concorrendo com o samba enredo em homenagem à Paulo Gustavo, que fez em parceria com Teresa Cristina e outros músicos.

Veja o anuncio com dona Déa e o presidente da São Clemente, Renato Almeida Gomes. Em seguida, o vídeo mostra o samba escolhido na íntegra: