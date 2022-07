Mãe de Marília Mendonça leva filho da cantora para acompanhar show de Murilo Huff

Marília Mendonça, que morreu durante acidente aéreo em 2021, e a mãe Ruth Moreira. Foto: Instagram/@donaruthoficial

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, foi acompanhada do filho da cantora, o pequeno Léo, para prestigiar o show do cantor Murilo Huff, pai da criança, que se apresentou em Goiânia, na noite deste domingo, 24.

Léo, de 2 anos, foi o destaque do show e entrou em cena no colo do pai, que subiu com a criança no palco com direito a abraço apertado. Dona Ruth também esteve o tempo todo acompanhada do marido, o atleta Devyd Fabrício. Murilo Huff prestou homenagem a Marília Mendonça, que faria 27 anos no último dia 22.

Durante a apresentação ele cantou De Quem É a Culpa? um dos hits de Marília, e ao começar a música, foi até Dona Ruth e o filho para conduzi-los ao palco. No dia do aniversário da cantora, Murilo fez homenagem a Marília em suas redes sociais.

Na última sexta, 22, Dona Ruth fez um especial em seu canal no YouTube em homenagem ao aniversário da filha. Reunida de amigos da cantora e do pai de seu neto, o especial, com quase 40 minutos conta acontecimentos de Marília e seus amigos.

No dia 21 de julho a equipe de Marília Mendonça publicou o lançamento de Decretos Reais, álbum inédito da cantora com músicas de autoria da Rainha da Sofrência como uma homenagem póstuma. As redes sociais de Marília foram atualizadas com fotos de divulgação do trabalho. "A coroa intransferível brilha como sempre em nós, eternos súditos”, disse a publicação no Twitter da cantora.