Mãe de Marília Mendonça faz desabafo sobre morte da filha: ‘Deus me deu, Deus tirou’

Marília Mendonça e a mãe Ruth Moreira Foto: Instagram/ @mariliamendoncacantora

Após a morte de Marília Mendonça, a mãe da cantora fez a primeira publicação com a filha nas redes sociais nesta segunda-feira, 8. Ruth Moreira compartilhou um story em tom de despedida.

Na publicação, Marília e Ruth aparecem juntas, de frente uma para a outra, sinalizando um beijo. A foto é acompanhada da música Jó, na voz da cantora Midian Lima.

Na letra completa, o personagem bíblico é questionado sobre os motivos de ainda ter fé, já que perdeu os filhos, os amigos e tudo o que tinha. No post, Ruth escreveu:

“Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo é dele, por Ele e para Ele”. Marília morreu em um acidente de avião nesta sexta-feira, 5, um dia depois do aniversário de Ruth.

A sertaneja deixa o filho Léo, de 1 ano. O pai do menino, Murilo Huff, também se pronunciou sobre a tragédia em entrevista ao Fantástico neste domingo, 7.

“O Léo está bem, graças a Deus. Agora ele está com a mãe dela. Graças a Deus ele é muito pequenininho para entender. Vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo, acho que ele não vai sentir”, disse o artista.