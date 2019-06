Mãe de Ludmilla revela ter medo de filha sofrer preconceito por assumir namoro com bailarina

A cantora Ludmilla. Foto: Instagram/@ludmilla

A mãe da cantora Ludmilla se manifestou após a filha assumir o namoro com a bailarina Brunna Gonçalves. “Eu já sabia desse namoro. Graças a Deus sou a melhor amiga dos meus filhos. Fico sabendo de tudo primeiro e sou muito feliz por isso”, declarou Silvana Oliveira para o colunista Leo Dias.

Sobre relacionamentos, a mãe de Ludmilla quer que a filha seja feliz e esteja bem. No entanto, teme que ela sofra com preconceito.

“Tenho medo. Infelizmente no nosso país as pessoas acham que têm o poder de tomar conta da vida dos outros, de dar pitaco. As pessoas são covardes. Eu tenho medo disso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo entre elas”, disse.

Brunna Gonçalves sempre chamou a mãe de Ludmilla de 'tia' - 'sogra' é uma palavra que não faz parte do repertório. “Me chama de tia mesmo. Ela entrou para o balé me chamando de tia e assim ficou”, ressaltou Silvana, que aprova o namoro da filha com a bailarina.