Mãe de Lorde compartilha vídeos antigos dela e dos irmãos cantando

A cantora neozelandesa Lorde. Foto: Dylan Martinez/Reuters

A mãe da cantora Lorde compartilhou vídeos de seus filhos, Lorde, Jerry, India e Angelo uas duas filhas, Lorde e Jerry, cantando hits da música americana, como Nothin' On You, do também cantor Bruno Mars.

Embora seja a Lorde quem tenha chamado mais a atenção - o perfil da mãe é aberto, e ela tem mais de 32,5 mil seguidores, sendo a maioria fãs da cantora, a publicação foi feita em homenagem aos 19 anos da irmã, Jerry.

Nas duas publicações, estima-se que Lorde, que hoje tem 21 anos, tinha entre 15 e 16. Sua irmã, India, a aniversariamente da vez, é a atração principal do vídeo. Ela é o foco da câmera, canta mais alto e tem maior presença e empolgação. À época, ela teria cerca de 14 anos.

Em um dos vídeos publicados, a mãe agradece à outra irmã, Jerry, por ter gravado os vídeos.