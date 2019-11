Mãe de Jorge Fernando publica homenagem ao filho no Instagram; assista

Hilda Rebello começou a carreira artística aos 62 anos por incentivo do filho, Jorge Fernando. Foto: Instagram / @hildarebello

Hilda Rebello, mãe do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu aos 64 anos, publicou nesta sexta-feira, 8, um vídeo dando bom dia aos seguidores do filho, assim como o artista fazia todos os dias em sua conta oficial do Instagram.

Inspirada pela alegria diária dele na rede social, a mulher, de 95 anos, se emocionou na gravação. "Bom dia pelo Jorge Fernando. Ele, hoje, não está aqui, mas todo dia ele dava bom dia para todos. Então é o que estou fazendo por ele: bom dia, sejam felizes. Bom dia. Eu agradeço a Deus por ter vocês como amigos", falou.

Jorge Fernando foi vítima de uma parada cardíaca e, segundo sua sobrinha Maria Rebello, o tio não era mais o mesmo desde quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017. Hilda Rebello compareceu de cadeira de rodas ao velório do filho que foir em 29 de novemrbo, e recebeu o carinho de familiares e personalidades, como Marieta Severo.

A idosa começou a carreira artística por incentivo de Jorge Fernando aos 62 anos, quando entrou para o curso de teatro Tablado, um dos mais renomados do Rio de Janeiro. Hilda estreou nos palcos com a peça Uma história de Boto Vermelho, em 1994, e sua primeira atuação na Globo foi na novela Que Rei Sou Eu, como ama Zefa. Seu mais recente trabalho foi em Haja Coração, de 2016.

Assista ao vídeo:

VEJA TAMBÉM: Os principais trabalhos de Jorge Fernando na TV