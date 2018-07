Mãe de Jay-Z fala sobre homossexualidade em novo álbum do cantor

Música do novo álbum de Jay-Z fala sobre a homossexualidade da mãe, Gloria Carter. Foto: Matt Rourke/AP Photo

O rapper Jay-Z está mesmo se abrindo em seu mais novo álbum, 4:44, lançado na última sexta-feira, 30. Além de falar de sua amizade com Kanye West, ele inclui citações ao seu relacionamento com Beyoncé - inclusive ao pedir desculpas por traições. Mas ele não é o único a fazer declarações, visto que a mãe do cantor, Gloria Carter, compartilha algumas questões pessoais.

Em uma parte da terceira faixa do álbum, Smile, ambos fazem um dueto em que o cantor fala sobre a homossexualidade da mãe. "Mamãe teve quatro filhos, mas ela é lésbica / Teve que fingir por muito tempo que era atriz / Teve de se esconder no armário, tomar remédios / A vergonha da sociedade e a dor eram demais para suportar", canta Jay-Z.

Em seguida, ele continua dizendo que chorou de alegria quando ela finalmente encontrou o amor. "Não importa se é ele ou ela / Eu apenas quero vê-la sorrir apesar de todo ódio", diz.

Depois, a própria mãe do cantor conta como foi difícil para ela esconder a verdade. "O mundo está mudando e eles dizem que é hora de ser livre / Mas você vive com medo de ser apenas eu / Viver na sombra parece ser o lugar seguro para estar / Nenhum mal para eles, nenhum mal para mim / Mas a vida é curta, e é hora de ser livre / Ame quem você ama, porque a vida não está garantida / Sorria", declara Gloria.