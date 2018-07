Mãe de Janet Jackson incentivou gravidez da cantora

Foto: Bang Showbiz

A cantora Janet Jackson teria sido aconselhada por sua mãe, Katherine, de 86 anos, a tomar medidas para engravidar e começar sua família antes que fosse tarde demais.

Uma fonte contou à coluna Page Six do New York Post: "[Katherine] disse a Janet: 'Você não pode se dar ao luxo de esperar muito mais tempo. Eu já era avó na sua idade". A cantora completará 50 anos no próximo dia 16 de maio, e Katherine receberá a honra de ser avó pela 28ª vez. "Isso faria com que todos os seus filhos lhe dessem netos. Ela espera que possa estar no quarto quando Janet der à luz", concluiu.

Apesar da idade avançada, a notícia da gravidez não foi exatamente uma surpresa para seus fãs, já que em abril ela anunciou que estava adiando sua turnê mundial Unbreakable pelo fato de que estaria planejando uma família com seu marido, o bilionário Wissam Al Mana.

Clique aqui e relembre o episódio.