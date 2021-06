Mãe de Gil do Vigor revela que se prostituiu para sustentar família: ‘Não tenho vergonha’

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor e sua mãe Jacira Santana. Foto: Instagram / @gildovigor

Na última semana, Gil do Vigor lançou seu livro Tem Que Vigorar! onde conta sua história, e consequentemente de sua mãe e família. Nele, Jacira Santana, mãe de Gilberto, conta que chegou a se prostituir para que seus filhos não passassem fome.

No livro, a pernambucana conta que passou por dificuldades após deixar o ex-marido, de quem era vítima de violência doméstica. Após isso, quando estava desempregada, recebeu a proposta de um desconhecido.

“Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. (...) Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu”.

No programa Conversa com Bial, no dia do lançamento do livro, 10 de junho, Gil do Vigor já havia relatado que a mãe havia feito o necessário para sustentar a família. Ele contou, inclusive, momentos que não estão relatados no livro, como quando a mãe pegava merenda de onde trabalhava para levar para os filhos comerem.