Mãe de Fernando Grostein lembra revelação da sexualidade do filho: 'sentia medo pelo que passaria'

O cineasta Fernando Grostein fez uma live com a mãe, Marta Grostein. Seu noivo, Fernando Siqueira, e padrasto, Andrea Calabi, também apareceram Foto: Instagram / @grosteinandrade

O cineasta Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, fez uma live no domingo, 14, em que conversou com sua mãe, Marta, sobre a reação dela quando ele revelou ser homossexual. Na conversa, a professora aposentada destacou que ficou preocupada com o filho por conta do preconceito existente na sociedade.

A live foi uma ideia de Fernando para uma ação no dia da tradicional Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. Na transmissão Marta comentou que o filho revelou ser homossexual em 2002, quando tinha cerca de 20 anos. Ela destacou que foi difícil lembrar do momento, pois a sexualidade do filho “virou o seu cotidiano, uma coisa natural na nossa vida”.

“Essa revelação foi muito inesperada para mim, me pegou de surpresa, desprevenida. Muitos fantasmas vieram a minha mente, e por causa deles eu comecei a chorar”, comentou Marta.

Ela destacou que pensou nos preconceitos que pessoas não heterossexuais sofrem na sociedade, em especial na violência, exclusão e dificuldade de inserção profissional. “Sentia medo, mas era um medo pelo que você [Fernando] passaria. O que me deixou angustiada era porque me vinha na cabeça o medo do que você ia sofrer na vida, do que ia acontecer, das dificuldades que ia passar”, comentou ela.

Ao longo da conversa a mãe destacou a coragem do filho, mas que nada mudou na forma como o via: “você continuou sendo sempre aquela pessoa maravilhosa que é, afetuosa que é, e verdadeira que é”.

Além disso, Marta também destacou os lados positivos do momento: “eu cresci nesse processo. Não vou te dizer que tudo foi fácil, foram muitas novidades ao mesmo tempo. Eu fui aprendendo também, passei a ver as coisas com outros olhos. O que eu deduzo é que a gente tem que estar aberto na vida para aprender, crescer no processo, e todo processo de crescimento é dolorido”.

Fernando, que atualmente é noivo do ator Fernando Siqueira, comentou que ele mesmo tinha uma homofobia internalizada, e que o processo de se assumir homossexual passa por várias etapas pessoais.

“Eu observei a força que os preconceitos têm de estragar os outros. E que a única forma de vencer preconceitos é enfrentar a realidade, e aceitar os processos de transformação que os filhos têm”, comentou Marta.

O irmão de Fernando, Luciano Huck, também participou da live, junto com a mulher, Angélica, e falou sobre sua reação com a revelação do irmão. “No primeiro momento tem um baque, não pela condição, mas porque você quer que a vida da pessoa seja a estrada mais asfaltada possível […] você quer proteger, acolher. E no mundo que a gente vive, você sabe que a vida da pessoa que você ama muito não vai ser tão tranquila”, disse ele, ressaltando a importância do acolhimento nesse processo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais