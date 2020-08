Mãe de Chay Suede publica vídeo e se declara para neta: ‘Saudade tá batendo forte'; veja

O ator Chay Suede com a filha Maria, fruto do relacionamento com Laura Neiva Foto: Instagram/@chay

Herica Godoy, mãe de Chay Suede, usou as redes sociais para se declarar para a neta Maria. Há dois meses sem ver a pequena, ela publicou um vídeo com a pequena no Instagram e aproveitou para fazer uma declaração de amor.

“A saudade já tá batendo forte. Não me julguem. Vocês não tiveram ela em seus braços com seus grandes olhos verdes (nunca vi um olhar como esse) que te encaram ao fazê-la dormir. Como nessa filmagem, só que em silêncio, foi assim que a fiz dormir algumas vezes e fiquei impressionada com a maneira que ela me olhava fixamente e conforme o sono chegava, ia piscando lentamentamente até fechar os olhos, mas em nenhum momento desviava o olhar, mesmo quando eu não a olhava (eu testei)”, brincou.

Para a avó, a pequena, de apenas sete meses, se comunica pelo olhar. “Maria já me diz através de seu olhar que não veio ao mundo a passeio. Que mulher forte ela será! Eu amo tanto essa menininha linda. É, a saudade já bateu e vovó já está aqui, contando os dias pra te ver de novo, minha flor, meu amor”, finalizou.

Maria é filha do ator Chay Suede e Laura Neiva.

Assista ao vídeo: