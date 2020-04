Mãe de Chay Suede fala sobre saudade da neta: ‘queria entrar na foto’

Herica Godoy publicou uma foto da neta, Maria. Foto: Instagram / @hericagodoy

Uma das consequências do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus é a impossibilidade de familiares se verem. Em meio a esse cenário, Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, fez uma publicação em que fala das saudades que está sentindo da neta, Maria.

A filha do ator com a também atriz Laura Neiva completou três meses de idade no final do mês de março, e Maria publicou uma foto da neta que recebeu na quinta-feira, 4. “Queria entrar na foto e sentir o cheirinho dela, fazer graça pra ela rir aquele sorriso banguela e inocente”, comentou Herica.

“O mundo está uma loucura, mas que bom que você ainda não sabe disso. Te amo para sempre Maria”, concluiu a avó na publicação. No dia 26 de março, quando a neta completou três meses de idade, Herica também postou outra foto de Maria e elogiou a bebê: “Minha neta é o 'trem' mais lindo dessa vida”.

Maria está em quarentena junto com os pais. No último dia 26 Laura Neiva publicou uma foto das duas em casa, junto com o cachorro da família. “Quarenteners”, brincou ela, fazendo referência ao período de isolamento.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais