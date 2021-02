Mãe de Bruno Gissoni, Felipe e Rodrigo Simas é internada com com covid-19

Felipe Simas, Bruno Gissoni e Rodrigo Simas são filhos de Ana Sang Foto: Instagram/ @anasang16

Ana Sang, mãe de Bruno Gissoni, Felipe e Rodrigo Simas compartilhou nesta quinta-feira, 11, que foi internada devido a complicações causadas pela covid-19.

Segundo Ana em publicação no Instagram, ela estava com alteração no fígado devido ao excesso de medicação que tomou para combater a febre forte que a acometia.

“E de repente? Achei que sairia ilesa da covid, mas no fundo sabia que não sou melhor do que ninguém. Nem mais forte, nem mais legal. Estamos todos no mesmo barco atravessando o mesmo mar turbulento", desabafou ela na legenda do post.

“Fui contaminada e achei que também não seria nada, mas aqui estou num quarto de hospital sozinha, com um pouquinho de medo e com saudades dos meus filhos, meus netos e amigos", continuou.

Sang contou que, depois de realizar uma série de exames, os médicos acharam prudente interná-la para “olharem de perto”. “Respirei fundo, o coração apertou, o olho encheu de lágrimas, mas tive que me acalmar e o mundo conspirou a meu favor’.

Por fim, ela agradeceu o apoio e preocupação dos amigos e seguidores e mandou um recado para a família. “Aos meus filhos, netos, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos queridos...obrigada! Já, já vou para casa!".

Rodrigo e Felipe Simas tiveram covid-19 no ano passado

Rodrigo Simas e Agatha Moreira também foram diagnosticados com o novo coronavírus em 1 de setembro do ano passado. Os atores descobriram que tinham contraído o vírus através de um exame que fizeram, como medida de segurança, para participar da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck, no Multishow.

Na época, o casal teve que adiar a participação no programa. Depois disso, Agatha compartilhou uma foto no seu Instagram junto de seu Rodrigo falando sobre a doença. “Queria agradecer todo o carinho e preocupação de vocês. Vibrações positivas são sempre bem vindas. Nós estamos muito bem, graças a Deus!”, publicou.

Em abril de 2020, Felipe Simas também teve covid-19. Na época, a esposa do ator, Mariana Uhlmann, confirmou o diagnóstico nas redes sociais. “Nunca fiquei tanto tempo isolado, sem contato humano. Eu tive certeza de que passaria por isso, mas pensei em todo o mundo que está infectado e mais próximos da morte”, disse ele, depois de recuperado, em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, em 20 de abril de 2020.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais