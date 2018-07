Mãe de autista faz post agradecendo entregador de supermercado e viraliza

Lauren Browne vive em Hampshire, na Inglaterra, e é mãe de Tommy, um menino de três anos que tem autismo. Há alguns dias, ela fez uma avaliação a um delivery da rede de supermercados britânica Tesco agradecendo pela gentileza de um entregador com o menino.

A mãe escreveu no Facebook que o homem que fez a entrega tentou falar com Tommy. Entretanto, ele não respondeu e ela explicou que ele era autista não-verbal, e, segundo ela, foi aí que ela pôde ver o "cavalheiro incrível" que ele era ao tentar se comunicar com o menino de outras formas.

"Eu queria mostrar algum reconhecimento por esse homem tão amoroso. Em vez de ignorar Tommy ou agir de forma estranha, ele tentou encontrar uma maneira alternativa de se comunicar – isso significa muito pra mim", escreveu Lauren na publicação.

Lauren contou que o homem começou a dar produtos leves para Tommy guardar. Quando todos os produtos foram guardados, o homem falou para o menino apertar o botão de "concluído" e o deixou assinar o recibo de entrega.

"Eu pude ver na hora que ele é uma boa pessoa. Foi um momento muito legal. Ele tratou Tommy como uma pessoa normal. Ele não ficou surpreso, e foi muito legal. Foi ótimo para ele ser incluído nesse momento", disse Lauren em sua avaliação. "Muitas pessoas não entendem muito bem o autismo, mas ele foi amável. Nós não vemos muitas pessoas interagindo com Tommy dessa maneira".

O post no Facebook já conquistou mais de 8 mil curtidas e Lauren disse ao DailyMail que já falou com o serviço de atendimento ao cliente da Tesco, que garantiu que os agradecimentos dela serão passados para ele.

"Eu espero que ele tenha o reconhecimento da Tesco que ele merece por ser tão gentil. É ótimo ver que meu post tenha tocado o coração de tantas pessoas. O entregador realmente merece toda as mensagens positivas que ele recebeu", falou Lauren.

Um representante da Tesco disse, em nota, que é "sempre muito bom ver nossos colegas fazendo de tudo pelos clientes. É por isso que nosso lema é: 'Toda pequena ajuda, ajuda'".