'Mãe coruja': Sandra Annenberg leva filha para tietar Pabllo Vittar

Filha da jornalista é fã da drag queen Foto: Instagram / @pabllovittar | Silvana Garzaro / Estadão

Um vídeo mostra Sandra Annenberg levando a filha para tietar a cantora Pabllo Vittar. A menina é fã de Pabllo e o encontro ocorreu durante os bastidores de gravação do programa Altas Horas, de Serginho Groismann.

A drag queen conversava com algumas pessoas da plateia durante um momento de pausa das gravações quando Sandra Annenberg entrou no estúdio acompanhada da filha. As duas foram conduzidas até Pabllo por Serginho.

Ele as apresenta e elas trocam um abraço apertado. A jornalista, então, faz uma reverência a Pabllo e a plateia comemora muito. Não é possível ouvir o que ela está dizendo, mas dá para ver que ela sorri e agradece a todo instante.

Em seguida, Pabllo Vittar posa para uma foto com a filha de Sandra. A "mãe coruja" fica responsável por registrar o momento. Ela agradece mais uma vez e sua filha sai saltitando do estúdio.

Confira o vídeo: