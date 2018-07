Madonna relembra prisão do ex-marido em prévia do novo DVD

Madonna relembra prisão do ex-marido em novo álbum. Foto: REUTERS

A cantora Madonna está prestes a lançar o seu novo DVD, que além do show da Rebel Heart Tour, trará também o espetáculo cômico Tears of a Clown, realizado no início do ano na Austrália.

Numa prévia divulgada nesta quinta-feira, 27, pela própria rainha do pop em sua conta no Twitter, Madonna aparece vestida de palhaça e relembra a prisão do seu ex-marido, Sean Penn, nos anos 1980.

Penn foi preso por agredir um figurante no set de um filme em 1987, cumprindo 33 dias de reclusão. Na época, quem estava no mesmo presídio do ator era o serial killer Richard Ramírez, que atraía uma multidão de fãs para o local, fato inusitado que é citado por Madonna no vídeo.

Ao comparar as pessoas que visitavam o assassino e o seu ex-marido, Madonna fez piada: “Toda vez que eu iria visitar o meu marido na época, era apenas eu, graças a Deus, porque eu mataria qualquer vadia que estivesse esperando atrás de mim”.