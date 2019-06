Madonna perde luta contra leilão de carta do ex-namorado Tupac Shakur

Madonna na cerimônia do GLAAD Media Awards, em Nova York, em maio de 2019. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Madonna perdeu uma batalha judicial para impedir um leilão de uma coleção de pertences íntimos, como um par de calcinhas de cetim, uma escova com fios de seu cabelo e uma carta de separação do ex-namorado, o falecido rapper Tupac Shakur.

Um tribunal de apelações do Estado de Nova York, em Manhattan, abriu caminho para o leilão nesta terça-feira, 4, dizendo que a cantora não pode apresentar queixas contra Darlene Lutz, sua ex-amiga e consultora de arte, ou contra o site de leilões Gotta Have Rock and Roll, ao qual Darlene confiou os itens para venda.

Na carta manuscrita de 15 de janeiro de 1995, Shakur disse que estava terminando seu relacionamento com Madonna por achar que namorar uma mulher branca poderia ameaçar sua carreira. A cantora tenta impedir a venda dos itens há quase dois anos.

A Divisão de Apelações disse que as reivindicações da cantora estão barradas por uma liberação "muito abrangente" de seu acordo de 2004 com Darlene, que está "livre para fazer o que desejar com a propriedade" que é dela por direito.

Madonna, de 60 anos, disse que não soube que Darlene, que trabalhou para ela de 1981 a 2003, possuía os mais de 20 itens em disputa até tomar conhecimento do leilão. Os advogados da cantora não comentaram o caso e não ficou claro se ela apelará dessa decisão.

"O tribunal chegou à decisão absolutamente certa", disse Hartley Bernstein, advogado dos acusados, em uma entrevista. "A propriedade é da senhorita Lutz para que ela faça o que desejar." A decisão de cinco a zero desta terça-feira manteve uma anterior, tomada em abril de 2018 pelo juiz Gerald Lebovits, da Suprema Corte estadual em Manhattan.