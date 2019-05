Madonna lança clipe de 'Crave', parceria com o rapper Swae Lee

Madonna em videoclipe de 'Crave' Foto: YouTube / @Madonna

O clipe da música Crave, parceria da Madonna com o rapper Swae Lee, da dupla Rae Sremmurd, foi divulgado na quarta-feira, 22. Crave foi o 3º single do álbum Madame X a ser lançado pela cantora e, apesar de ter alguns trechos coloridos, a maior parte da produção foi feita em preto e branco.

Na canção, a 'rainha do pop' traz batidas de rap e melodia melancólica. O single Crave veio após o lançamento de Medellín, parceria com o colombiano Maluma, e I Rise, em que canta sozinha e fala sobre resiliência.

Assista ao clipe vídeo de Crave, música de Madonna, abaixo:

Madame X, o novo álbum de Madonna

Aos 60 anos, a cantora lança seu 14º álbum de estúdio, Madame X, em 14 de junho. O trabalho foi produzido durante sua residência em Portugal. O processo de gravação de Madame X, composto por 15 músicas que combinam inglês, português e espanhol, durou 18 meses com sessões em Portugal, Reino Unido (Londres) e Estados Unidos (Nova York e Los Angeles).

Além de Maluma, que participa das canções Medellín e Bitch, I'm loca, outros colaboradores do álbum são: a brasileira Anitta, na faixa Faz Gostoso; o americano Quavo, membro do grupo de rap Migos, com a canção Future; e também o rapper Swae Lee, em Crave.

Pela descrição narrada por ela, Madonna vai encarnar diferentes personalidades em seu novo trabalho. Ela aparece loira, morena, com diferentes roupas e atitudes.

"Madame X é uma agente secreta, viajando pelo mundo, mudando identidades, lutando pela liberdade, trazendo luz a lugares escuros. Ela é uma dançarina, professora, chefe de Estado, governanta, uma equestre [que tem habilidades em montaria], uma prisioneira, uma estudante, mãe, criança, professora, freira, uma cantora de cabaré, uma santa, uma prostituta", diz a cantora. Por fim, ela afirma que "Madame X é uma espiã na casa do amor".