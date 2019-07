Madonna fala sobre parceria com Anitta em ‘Faz Gostoso’: ‘Precisei beber um pouco mais de vinho’

Madonna na cerimônia do GLAAD Media Awards, em Nova York, em maio de 2019. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Madonna publicou em seu Instagram na madruga desta quinta-feira, 4, um vídeo explicando as dificuldades ao produzir Faz Gostoso, em parceria com Anitta. O funk faz parte do seu novo disco, Madame X.

Segundo a cantora de 60 anos, que mora em Portugal e entende a língua, o português brasileiro é “muito diferente” do europeu. "Tive de aprender tudo de novo, jogar fora pela janela o que eu conhecia. E precisei beber um pouco mais de vinho, mas isso é uma das minhas características", disse.

Madonna falou também que cantar uma música com trechos em português foi uma forma de homenagear Portugal e os fãs brasileiros. "Eu conheci a Anitta, que é muito conhecida no Brasil, e decidimos trabalhar juntas", contou.

Veja abaixo o vídeo: