Madonna escolhe protagonista de ‘Inventando Anna’ para interpretá-la no cinema

Madonna quer que Julia Garner seja a protagonista de seu filme Foto: Eduardo Munoz/ Reuters/ Nicole Rivelli/Netflix

A revista Variety revelou que Madonna decidiu quem será a atriz que irá interpretá-la em sua cinebiografia. A escolhida pela rainha do pop é Julia Garner.

A protagonista da série Inventando Anna e duas vezes vencedora do Emmy por Ozark conquistou a cantora após uma disputa com várias candidatas, de acordo com uma fonte da publicação.

A equipe de Garner ainda está considerando a oferta. O longa sobre a vida de Madonna será dirigido por ela mesma.

Entre as atrizes que concorreram para o papel estão Florence Pugh, Alexa Demie e Odessa Young. Também disputaram as cantoras Bebe Rexha e Sky Ferreira.