Machine Gun Kelly quebra taça de espumante no próprio rosto em festa em Nova York

Machine Gun Kelly ficou com o rosto ensanguentado depois de quebrar uma taça de espumante no próprio rosto. Foto: Evan Agostini/Invision/AP e Instagram/@machinegunkelly

Machine Gun Kelly estourou uma taça de espumante no próprio rosto durante uma apresentação em uma festa em Nova York, nos Estados Unidos. O cantor ficou com o rosto coberto de sangue, mas continuou o show no local.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo próprio músico nos Stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 29. "Foi aqui que as coisas tomaram outro rumo", escreveu.

Horas antes, o artista realizou uma apresentação no Madison Square Garden, famosa arena da cidade. Antes de quebrar o copo, ele falou: "Eu não dou a miníma". Em seguida, é possível ouvir a platéia gritar em supresa pelo acontecimento.

Mais tarde, Machine Gun Kelly publicou outro vídeo mostrando como ficou o ferimento em seu rosto. "M****. Isso está nojento", disse. Veja abaixo (imagens gráficas):

People can’t stop talking about @MachineGunKelly smashing a champagne glass on his face and then bleeding while celebrating the premiere of his new @Hulu documentary and selling out Madison Square Garden (: @machinegunkelly) pic.twitter.com/8ZOAG9JGmQ — What's Trending (@WhatsTrending) June 29, 2022

Machine Gun Kelly após estoura taça de champanhe na testa pic.twitter.com/FhmNRizqFo — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) June 29, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais