Macaulay Culkin brinca com nova versão de ‘Esqueceram de Mim’

O ator Macaulay Culkin. Foto: Mike Blake/Reuters

Macaulay Culkin alcançou o áuge da carreira ao ser o protagonista das versões do filme Esqueceram de Mim. Por vezes, os atores têm dificuldade em se ‘livrar’ de alguns personagens. Este é o caso.

Em entrevista ao jornal britânico Metro em 2018, Macaulay Culkin declarou que não consegue mais assistir as edições do filme e que passa o Natal confinado na casa dele para evitar contato com as pessoas: "Eu definitivamente não saio de casa no Natal e no Dia de Ação de Graças. Esses são os dias do Macaulay", disse na ocasião.

Nesta quarta-feira, 7, o ator decidiu publicar uma imagem do que seria o personagem dele no filme nos dias de hoje. A brincadeira acontece após a notícia de que Esqueceram de Mim ganhará um remake no Disney+.

Na foto, Macaulay aparece com a barriga saliente, barba por fazer, um computador no colo e um prato de comida na mão. “Isso é o que seria Esqueceram de Mim atualizado”, escreveu no perfil oficial dele no Twitter.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

Os internautas comentaram a publicação de Macaulay Culkin, com direito a diversos memes.