Luvas e memes de Bernie Sanders arrecadam R$ 9,8 milhões para caridade

Senador Bernie Sanders na cerimônia de posse de Joe Biden, em 20 de janeiro Foto: Brendan Smialowski/ AP

Você se lembra dos memes sobre as luvas de lã que o senador Bernie Sanders usou na cerimônia de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos? Eles ajudaram a arrecadar mais de R$ 9,8 milhões nos últimos cinco dias para organizações de caridade no estado natal de Sanders, Vermont, anunciou o senador na quarta-feira, 27.

O valor é proveniente da venda de mercadorias com a imagem de 20 de janeiro dele sentado com os braços e as pernas cruzadas, vestindo sua jaqueta marrom e luvas de lã reciclada.

Sanders colocou o primeiro dos produtos “Presidente Sanders”, incluindo camisetas, moletons e adesivos, em seu site de campanha na noite de quinta-feira e a primeira remessa esgotou em menos de 30 minutos, disse ele. Mais mercadorias foram adicionadas no fim de semana e esgotadas na manhã de segunda-feira, afirmou o senador.

“Jane e eu ficamos maravilhados com toda a criatividade demonstrada por tantas pessoas na última semana, e estamos felizes por poder usar minha fama na internet para ajudar os Vermonters em necessidade”, disse Sanders em um comunicado por escrito. "Mas mesmo essa quantia de dinheiro não substitui a ação do Congresso, e farei tudo o que puder em Washington para garantir que os trabalhadores de Vermont e de todo o país recebam o alívio de que precisam no meio da pior crise que nós enfrentamos desde a Grande Depressão."

As luvas de Sanders foram feitas por Jen Ellis, uma professora do ensino fundamental de Vermont que tem um empreendimento que fabrica luvas de lã reciclada. Seu look de inauguração, também com a jaqueta de inverno da Burton Snowboards, despertou inúmeros memes na foto tirada pela agência France-Presse. O ex-candidato à presidência pode ser encontrado nas redes sociais tomando assento no metrô, na lua e no sofá com o elenco de Friends, entre outros locais criativos.

Ellis disse nas redes sociais que Sanders ligou para dizer a ela que “o frenesi da luva” havia levantado uma enorme quantidade de dinheiro para instituições de caridade em Vermont, embora ela não estivesse autorizada a divulgar a quantia ainda. “Mas é GRANDE e é incrível! Obrigado! Generosidade traz alegria ”, ela tuitou./ Com informações da AP