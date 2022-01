Luta de Whindersson Nunes e de Popó já tem data marcada

Whindersson Nunes na apresentação O Pico Comedy, em 2020, em São Paulo Foto: Renan Katayama

A disputa já começou nas redes sociais. Esse é o clima entre o humorista Whindersson Nunes e o ex-puglista Acelino Popó Freitas, o famoso Popó, tetracampeão mundial em Boxe. "Data marcada pra luta com Popó, dia 29 de janeiro!", postou Nunes no Twitter no dia 31 de dezembro. "Tomou coragem @whindersson? Agora eu te pego!", respondeu o ex-lutador profissional em tom de brincadeira.

"2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez!", anunciou Popó. As provocações entre os dois começaram semanas antes, quando o humorista publicou em seu Instagram um vídeo de um treino. Nunes começou a lutar Boxe em 2018 e, desde então, a modalidade entrou em sua vida.