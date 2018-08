Lupita Nyong'o vai publicar livro infantil que vai abordar a importância da autoestima

Lupita Nyong'o vai publicar um livro em 2019. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Lupita Nyong'o anunciou, na última quarta-feira, 17, que vai publicar um livro infantil. O título do livro é Sulwe, palavra que significa 'estrela' em Luo, língua nativa da atriz, que tem origem queniana. O livro será lançado em janeiro de 2019, pela editora Simon & Schuster

Em um artigo publicado no The New York Times, Lupita disse que a personagem principal do livro, uma "menina de pele escura", embarca em uma aventura que "desperta nela o senso de beleza". Lupita já falou algumas vezes sobre o racismo que sofreu e sobre a dificuldade que tinha, quando era mais nova, de aceitar a cor de sua pele.

"Eu fui muito provocada sobre minha pele da cor da noite e meu único pedido a Deus era acordar com a pele mais clara. Eu acordava e ficava tão animada para ver minha nova pele, que eu me recusava a olhar para mim mesma até que estivesse em frente a um espelho, porque eu queria ver meu rosto primeiro. A cada manhã, eu experimentava a mesma decepção de continuar tão escura quanto no dia anterior", relatou Lupita no artigo.

Por isso, a protagonista do livro vai aprender que a beleza pode vir em todas as cores. "Ela aprende coisas que nós aprendemos quando somos crianças e passamos a vida inteira tentando desaprender. Essa é uma história para os pequenos, mas, não importa a idade do leitor, eu espero que sirva como uma inspiração para todos andarem com felicidade em sua própria pele", escreveu. A atriz deseja que as crianças que lerem seu livro repensem "o que significa ser bonito".