Lupita Nyong’o recria capa da ‘Rolling Stone’ de Chadwick Boseman

A atriz Lupita Nyong'o homenageou seu colega de elenco em 'Pantera Negra', Chadwick Boseman, no Instagram Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Lupita Nyong’o homenageou o colega de elenco em Pantera Negra, Chadwick Boseman, recriando no seu Instagram a capa da revista Rolling Stone deste mês em que o intérprete do herói foi o destaque. Enquanto na foto da revista, feita pelo fotógrafo Norman Jean Roy, Chadwick está como T’Challa, na foto que Lupita postou ela está como os adereços da sua personagem na produção, Nakia.

“Imitação é a melhor forma de homenagem! Eu admiro a sua natureza quieta, confiante e comedida. Você trouxe riqueza a todos com sua interpretação inteligente, sábia e cheia de fisicalidade do T’Challa. Você nos guiou até o reino de Wakanda sem ego, sem pretensões espúrias, sem medo”, escreveu a atriz no post.

“Nós colhemos os frutos do nosso trabalho por conta da sua coragem, da sua dedicação, sua paixão intensa e seu regime intenso de treinamentos. E eu nunca vou conseguir superar o jeito como você fala a palavra ‘porque’. Estamos celebrando o sucesso nas bilheterias de Pantera Negra por muitas razões, mas uma das principais é porque você era o nosso rei. Enkosi Kumkani [viva o rei, tradução livre de xhosa]! E parabéns pela sua capa da Rolling Stone. De alguém que te ama”, continuou Lupita.

Veja abaixo a foto.