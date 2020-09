Lupita Nyong'o desabafa ao postar homenagem a Chadwick Boseman

Lupita Nyong'o e Chadwick Boseman Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A atriz Lupita Nyong'o publicou uma homenagem a Chadwick Boseman em seu Instagram nesta terça-feira, 8. O ator morreu no último dia 28 de agosto, aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon.

"Não faz sentido. A notícia de sua morte é um soco no meu estômago todas as manhãs. Estou ciente de que somos todos mortais, mas você se depara com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal", escreveu.

Lupita ressaltou que Chadwick sabia como amar a si mesmo, não ir contra ele próprio e "ser quem realmente era". "Nunca o ouvi reclamar - e definitivamente existiam algumas coisas que mereciam reclamações!", relembrou, em outro momento.

"Ele aceitou a si mesmo. E talvez esse seja o porquê de ele ter sido capaz de amar tantos, tão profundamente", continuou.

"Em sua honra, eu prometo não desperdiçar meu tempo. Espero que vocês façam o mesmo. Minhas profundas condolências à sua família, amigos e sua amável esposa, Simone", concluiu.

Lupita ainda destacou a frase "Take your time, but don't wate your time", que teria ouvido da esposa de Chadwick Boseman. A tradução é algo como "Tenha seu tempo, mas não perca seu tempo".

Confira a publicação de Lupita Nyong'o em homenagem a Chadwick Boseman [em inglês] abaixo: