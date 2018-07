Lupita Nyong'o acusa revista de editar sua foto para manter 'padrões eurocêntricos'

Lupita Nyong'o criticou revista por ter mudado sem cabelo na capa. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Lupita Nyong'o usou suas redes sociais para mostrar que não ficou feliz com sua capa na edição do Reino Unido da revista italiana Grazia. Na capa, o cabelo da atriz foi editado e não mostra seu rabo de cavalo crespo, enquanto nas fotos originais, o cabelo aparece.

"Dececpcionada que a Grazia editou e diminuiu meu cabelo para encaixá-lo em uma noção eurocêntrica do que é um cabelo bonito", tuitou Lupita, junto com a capa e fotos tiradas pela revista.

No Instagram, ela fez um longo texto criticando a revista e dizendo que, se soubesse que seu cabelo seria modificado, ela não teria aceitado ser a capa.

Disappointed that @GraziaUK edited out & smoothed my hair to fit a more Eurocentric notion of what beautiful hair looks like. #dtmh pic.twitter.com/10UUScS7Xo — Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo) 10 de novembro de 2017

"Como eu já deixei claro muitas vezes no passado, eu me orgulho da minha herança natural e, apesar de ter crescido achando que pele clara e cabelo liso eram os padrões de beleza, eu agora sei que minha pele escura e meus cabelos grossos e crespos são bonitos também. Ser capa de revistas me dá a oportunidade de mostrar para outras pessoas de pele escura e cabelos crespos, principalmente crianças, que elas são bonitas do jeito que são", escreveu Lupita.

"Eu estou muito triste que a Grazia UK me convidou para ser a capa e depois editou e alisou meu cabelo para encaixá-lo na noção em uma noção eurocêntrica do que é um cabelo bonito. Se eu tivesse sido consultada, eu teria explicado que eu não posso apoiar ou ser conivente com a omissão da minha genética. Há um longo caminho ainda para combater o preconceito inconsciente contra o cabelo, textura e complexidade dos cabelos de mulheres negras", concluiu a atriz.

Após as críticas, a revista se pronunciou no Twitter, dizendo que não tinha a intenção de estabelecer padrões eurocêntricos de beleza. "A Grazia está comprometida a representar a diversidade e se desculpa a Lupita Nyong'o. A revista quer deixar claro que, em momento algum, foi feito nenhum pedido editorial ao fotógrafo para que o cabelo de Lupita fosse alterado na capa dessa semana e nem fomos nós que alteramos. Mas nós pedimos desculpas por não respeitarmos o maior princípio editorial, que é estarmos cientes de todas as alterações que foram feitas", disse a revista no comunicado.