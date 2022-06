Lumena Aleluia se diz abalada após encontrar dois sacos com fezes na porta de casa

A ex-BBB Lumena Aleluia disse que encontrou duas sacolas com fezes na porta do apartamento dela em São Paulo. Foto: TV Globo

Nesta quinta-feira, 16, a ex-BBB Lumena Aleluia foi às redes sociais contar que sofreu ataques na porta do apartamento dela em São Paulo. Lumena encontrou dois sacos com fezes depositados no local e chorou ao falar sobre a situação.

Nos stories do Instagram, a artista disse que foi alertada pelo subsíndico sobre as sacolas e que ficou abalada por morar sozinha. "Eu tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito", comentou.

A ex-BBB afirmou que ficará afastada das redes sociais e que irá a Salvador, na Bahia, para ficar com a mãe e tentar se recuperar.

Lumena assegurou que nunca brigou com ninguém no condomínio em que mora e nunca havia passado por uma situação de ataque pessoalmente. "Uma coisa é a gente aguentar na internet, isso eu já me acostumei, mas na porta de casa, cara", desabafou a artista.

No Twitter, ela também se mostrou abalada com o caso e disse precisar de um tempo para digerir o que aconteceu. "Estou muito mal", escreveu.

eu to MUITO mal, preciso de um tempo pra digerir tudo que tem acontecido comigo, vou embora daqui… — Lumena (@LumenaAleluia) June 16, 2022

Em nota publicada nas redes, a empresa responsável pela gestão da carreira da ex-BBB informou que todas as providências estão sendo tomadas e que o departamento jurídico de Lumena já foi acionado.

"Tal ato configura agressão, eis que estamos falando de um tipo de comportamento com intenção de causar danos a alguém. Essa situação feriu diretamente a moral da artista e seu psicológico e, além disso, violou propriedade particular", argumentou o comunicado.

A empresa ainda afirmou que a ex-BBB está sendo amparada por familiares, amigos e fãs. "Tudo o que ela mais precisa é de carinho e amor. Não podemos nos calar diante de uma atitude como essa", disse.

Leia a nota na íntegra: