Lulu Santos revela que já levou bronca de Marília Pêra em peça

Lulu Santos revelou que levou bronca da atriz Marília Pêra após não dar sinal em cena. Foto: Wilton Junior/Estadão e Caiuá Franco/Globo/Divulgação

Nesta segunda-feira, 28, Lulu Santos foi um dos convidados do 'Faustão na Band'. Durante o programa, o cantor deu detalhes de sua convivência com a atriz Marília Pêra, que morreu em dezembro de 2015, em decorrência de um câncer no pulmão. Lulu revelou que chegou a levar uma bronca de Marília durante uma peça que fizeram juntos.

O músico disse que a situação aconteceu nos bastidores do espetáculo, após ele não ter feito um sinal que marcava o início de uma cena. “Eu fui falar com Marília Pêra no camarim e ela me disse: ‘você tocou muito alto’. Eu fiquei chateado e quando chegou a segunda sessão, eu não fiz a marca”, lembrou.

Lulu confessou que a bronca que levou da atriz após o incidente foi importante para o seu aprendizado e afirmou que Marília "talvez tenha sido a artista mais disciplinada que eu tive uma relação direta”. A conversa teve início após o apresentador, Faustão, mencionar a importância do público no meio artístico: "A razão do trabalho é o público e se o cara não respeita a própria profissão, ele acaba não respeitando o público”.

Durante a participação no programa de auditório, Lulu Santos também comentou a vida de casado e cantou alguns de seus maiores sucessos. Faustão também contou com a participação da atriz Totia Meireles e da jornalista Adriana Araújo.

O programa está disponível na íntegra. Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais