Lulu Santos recebe pedido de casamento no palco durante show

Lulu Santos estava agradecendo a presença do público na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, neste sábado, 26, quando seu namorado Clebson Teixeira subiu no palco e o pediu em casamento.

Para a declaração de amor, Clebson se ajoelhou e mostrou uma aliança; Lulu Santos se emocionou e se agachou também. Enquanto isso, o público vibrou e gritou "aceita".

"Esse é Clebson Teixeira o companheiro da minha vida. Eu aceito. Eu já aceitei há muito tempo. Eu sei o quanto isso foi, não digo difícil, mas muito importante para ele, porque eu o conheço muito bem", disse o cantor no microfone.

Em setembro de 2018, Lulu Santos lançou uma canção que fala do romance com Clebson. A música Hoje em Dia conta a história de amor entre eles, que revelaram o namoro no final de julho de 2018.