Lulu Santos e Clebson Teixeira curtem visita a aquário no Rio de Janeiro

O cantor Lulu Santos e o namorado Cleber Teixeira. Foto: Instagram/@lulusantosoficial

Lulu Santos esbanja felicidade nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 11, o cantor publicou uma foto com o namorado Clebson Teixeira. O casal aproveitou a véspera de feriado para visitar o Aquário Marinho do Rio de Janeiro.

Na imagem publicada no perfil oficial do cantor no Instagram, os dois aparecem abraçados e curtindo o passeio. Na legenda da foto, Lulu Santos aproveitou para escrever um trecho de sua própria canção: “A vida vem em ondas como um mar...num indo e vindo infinito”.

Os seguidores comentaram. “Sempre muito romântico”, “Que sorte desse rapaz” e “Felicidades ao lindo casal” foram algumas das mensagens.

Ao assumir o namoro com Clebson, em julho deste ano, Lulu Santos agradeceu o carinho que recebeu dos fãs nas redes sociais. “A gente está vivendo um momento muito especial”, disse o cantor.