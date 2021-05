Lulu Santos chega ao TikTok celebrando um dos sucessos da carreira

Lulu Santos criou um perfil no Tiktok Foto: Instagram/ @lulusantosoficial

Lulu Santos integrou a lista de grandes nomes da música brasileira que entraram para o TikTok. Artistas como Gilberto Gil, Alceu Valença, Caetano Veloso e Nando Reis também já possuem um perfil na rede social.

Como uma forma de comemoração para os fãs, Lulu entrou na plataforma no dia do aniversário dele, 4 de maio, para estar presente também em outras redes. O cantor lançou, inclusive, um desafio para os seguidores.

#CantandoComLulu convida os usuários do TikTok a soltarem a criatividade e criarem uma nova versão da música Apenas Mais Uma De Amor. O challenge usa o recurso de dueto para que o internauta se apresente junto com o artista no vídeo.

Os criadores podem dar asas à imaginação e dançar, usar instrumentos ou fazer algum tipo de arte. "Cheguei no TikTok no meu aniversário. Para comemorar, vem fazer esse dueto comigo usando a hashtag #cantandocomlulu", escreveu Santos no seu perfil da rede social.

Após o fim da campanha, o TikTok irá compilar os melhores vídeos e subir nas redes sociais da plataforma, criando uma nova versão oficial da faixa.