Lulu Santos brinca com Tiago Leifert ao vivo: 'Você quer escolher também?'

Equipe do 'The Voice Brasil'. Foto: Globo/Raquel Cunha

O jurado Lulu Santos, do The Voice Brasil, fez uma brincadeira ao vivo com o apresentador Tiago Leifert no programa da última quinta-feira, 30. O técnico estava justificando qual artista seguiria para a próxima fase do programa, quando Tiago corta sua frase.

"As duas apresentações foram igualmente quentes, igualmente contagiantes", disse Lulu. Em seguida, Tiago completa: "Cativantes". O jurado agradece, mas rebate: "Muito obrigado, Tiago, agora você quer escolher também?". O apresentador riu e justificou: "Eu tenho uma Sininho aqui no ouvido".

Nas redes sociais, os seguidores acharam a postura do cantor grosseira. Confira:

SUPER DESNECESSÁRIO ESSA PATADA NO TITI HEIN SENHOR LULU SANTOS #TheVoiceBrasil — JAQUE (@jaque_souzacal) 31 de agosto de 2018

Lulu Santos foi tão grosseiro com o Tiago. Desnecessário. #TheVoiceBr — Lilian (@arrobalilian_) 31 de agosto de 2018