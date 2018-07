Lulu Santos agradece repercussão positiva de fãs ao postar foto com o namorado

Cantor está atuando como técnico no The Voice Brasil. Foto: Instagram / @lulusantosoficial

O cantor Lulu Santos utilizou o Instagram para agradecer a receptividade dos fãs após a publicação de uma foto com Clebson Teixeira, com quem tem um relacionamento. “É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês”, disse o técnico do The Voice.

Lulu havia publicado uma foto ao lado de Clebson, baiano de 26 anos, fazendo um voo de helicóptero. Diversos seguidores, amigos e fãs do cantor comentaram na publicação, que alcançou quase 15 mil curtidas. “Beijo de dinda!”, comentou a colega de programa Ivete Sangalo. A cantora recebeu um “Mainha madrinha” como resposta de Lulu, ao lado de um emoticon de coração e de beijo.

“A gente deseja o mesmo em dobro”, finalizou o cantor de 65 anos, dono do hit Toda forma de amor.