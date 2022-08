Lukinhas e Pabllo Vittar lançam clipe do pagode romântico 'Volta Pra Ficar'

O audiovisual traz os artistas em um cenário monocromático na cor vermelha, simbolizando a paixão cantada na letra. Foto: Gabriel Reneé

O clipe de Volta Pra Ficar, novo single do cantor, compositor e produtor musical Lukinhas em parceria com Pabllo Vittar , foi lançado nesta sexta-feira, 19, no canal oficial do Inbraza - selo pop da Som Livre em parceria com a Liga Entretenimento. O audiovisual traz os artistas em um cenário monocromático na cor vermelha, simbolizando a paixão cantada na letra, no qual os artistas contracenam vestidos para a ocasião.

A faixa, que também já está disponível em todas as plataformas de áudio, aposta em uma mensagem apaixonada e marca o feat inédito entre os artistas, além da estreia de Pabllo Vittar no pagode. "É incrível poder participar deste single ao lado do Lukinhas. Cantar neste tom mais romântico foi muito massa, e uma experiência muito especial! Ansiosa demais por este lançamento que vem numa pegada bem diferente das minhas últimas músicas! Muito feliz com a parceria e resultado”, disse Pabllo.

"Só tinha trabalhado com a Pabllo como compositor. Essa é a primeira vez como artista e ainda mais sendo um feat. Ela é a maior drag queen do mundo, uma pessoa incrível! Confesso que estava nervoso e ela super me acalmou”, contou o músico sobre a parceria.

Sobre a saudade de um grande amor e dos bons momentos vividos nesta relação, que tem tudo para voltar e dar certo, a composição conta com a assinatura de Lukinhas, dos produtores Ruxell e Pablo Bispo, além de Thiago Pantaleão, Dona Nyna, Gondim, Multi, Rodrigo Gorky e Maffalda.

Lukinhas e Pabllo Vittar. Foto: Gabriel Reneé

Com trechos como "Eu tô cansada desse tom de briga / Não dê ouvidos pra todo esse ódio / Você é o número um da minha vida / E sempre tá no topo do meu pódio / Me entrego por inteira / Essa distância eu não aguento mais / A porta vai estar sempre aberta / E o que é ruim ficou pra trás”, a letra reforça a superação que envolve o passado deste casal e clama pela volta desse amor.

Mais conhecido pelo hit Pipa Voada, ao lado de Rashid e Emicida, Lukinhas também tem uma carreira consistente nos bastidores. Dentre seus trabalhos recentes com maior destaque, ele é responsável por assinar faixas do último álbum de Gloria Groove (entre elas a A Queda), além de ostentar parcerias como cantor, compositor e produtor com nomes como IZA, Mumuzinho, Jorge Aragão, Aretuza Lovi, entre outros.

Volta Pra Ficar chega na sequência do primeiro álbum de estúdio do artista, Confissões de Um Tralha Romântico, lançado em de julho, dia de seu aniversário, também pelo Inbraza.