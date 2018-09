Luiza Tomé volta à TV Globo após 14 anos fora da emissora

A atriz Luiza Tomé. Foto: Denise Andrade / Estadão

Luiza Tomé assina contrato com a TV Globo e está de volta à emissora após 14 anos. Antes, ficou mais de uma década na Record TV onde realizou novelas como Cidadão Brasileiro, Dona Xepa, Milagre de Jesus e Escrava Mãe.

A última trama em que a atriz participou foi Apocalipse, no ano passado.

Luiza Tomé reviverá Scarleth Williams Mackenzie Pitiguary em O Sétimo Guardião, a próxima novela das nove da TV Globo.

Ela viveu a mesma personagem em A Indomada, trama que foi ao ar em 1997, do mesmo autor Aguinaldo Silva.

Assista ao vídeo:

No perfil oficial no Instagram, Luiza Tomé gosta de compartilhar com os seguidores uma rotina de exercícios físicos e vida saudável. Aos 54 anos, esbanja disposição e beleza, já que assume que gosta de se cuidar.