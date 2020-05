Luiza Tomé lamenta morte de prima médica pelo novo coronavírus

A atriz Luiza Tomé Foto: Denise Andrade / Estadão

A atriz Luiza Tomé fez uma publicação em sua conta no Instagram nesta terça-feira, 12, em que lamentou a morte de sua prima, a médica Glaucia Coutinho Teixeira. Segundo a atriz, a causa da morte da prima foi covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“Deixo aqui meu adeus a você e lembrarei sempre do seu sorriso, ternura e voz mansa. As saudades serão eternas mas sei que está com Deus”, disse a atriz na publicação. Luiza também mandou uma mensagem para sua tia, mãe de Glaucia, e pediu para que ela tenha forças em meio a um momento difícil.

Perguntada sobre, Luiza comentou que a prima não tinha nenhum outro problema de saúde, e destacou a gravidade da doença: “covid-19 saindo pelo mundo e destruindo lares. Deus tenha piedade de nós”.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Em outra publicação, também feita na terça-feira mas algumas horas antes, a atriz falou mais sobre a sensação de perder um parente. “Ver alguém que se ama ir embora dói muito. Minha prima-irmã amada Glaucia, um dia nos veremos”. Até o momento o Brasil já registrou mais de 11 mil mortes pelo novo coronavírus.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais